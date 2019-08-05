Против братьев Магомедовых, обвиняемых в создании преступного сообщества и хищениях, появятся новые свидетельства

Против братьев Магомедовых, обвиняемых в создании преступного сообщества, растрате и хищениях, появятся новые свидетельства. Показания готов дать банкир Алексей Френкель, осужденный на 19 лет как заказчик убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова.

Суть показаний против владельца группы компаний «Суммы» Зиявудина Магомедова, а также его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, пока не раскрывается, чтобы не навредить следствию. Но речь пойдет об их причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем. Об этом говорится в заявлении адвоката Алексея Френкеля следователю. Один из собеседников газеты РБК, в нулевые расследовавший преступления в банковском секторе, рассказал, что Френкель многое знает в частности о тех, кто работал с дагестанскими потоками, через «Диамонд-банк», его лицензию отозвали в 2007 году за нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Между тем, адвокат Френкеля отметил, что желание дать показания против братьев Магомедовых у его подзащитного появилось после ареста ряда участников банковского рынка того периода, например, Дмитрия Фролова — одного из тех высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ, у которых в ходе обыска изъяли денег и ценностей на рекордные 12 миллиардов рублей. Фролов, как отмечает собеседник РБК, осуществлял оперативное сопровождением по делу об убийстве первого зампреда ЦБ, за которое и осудили Френкеля.

Ущерб по делу против братьев Магомедовых составляет 2,5 миллиарда рублей. Им в частности вменяется хищения при строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта в Калининграде