В деле о массовых беспорядках в Москве появился десятый фигурант – это Сергей Фомин, у которого ранее был статус свидетеля, сообщает МБХ-медиа со ссылкой на координатора «ОВД-инфо» Аллу Фролову.

Между тем Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать ещё трёх предполагаемых участников беспорядков – Даниила Конона, Сергея Абаничева и Владислава Барабанова. Виновными они себя не признают. Молодой человек участвовал в митингах не в поддержку определенных кандидатов, а за право граждан на выбор, — рассказала корреспонденту «Эха» мать обвиняемого Барабанова Елена.

Задержания на недавних несанкционированных митингах проводились по четкой схеме: силовики брали наименее опасных граждан. Об этом в нашем эфире сказала кандидат в депутаты МГД и глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова. По словам Елены Русаковой, многие сотрудники ОВД, куда привозили задержанных, не видели в них преступников.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в ОВД по району Марьино, куда были доставлены около 30 человек, в том числе, журналисты и член СПЧ Игорь Каляпин, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. По его словам, именно в это ОВД общественников не пускали более полутора часов. Задержанные жаловались на то, что их долгое время содержали в автозаках на территории полиции.