Китай временно запретил государственным компаниям закупать сельхозпродукцию в США, сообщает Bloomberg. Таким образом Пекин продемонстрировал жёсткую позицию в торговом споре с Вашингтоном, отмечает агентство.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на китайские товары. Они будут введены с 1 сентября. На фоне этих новостей курс юаня снизился на 1,3 процента. Китайская валюта впервые с 2008 года пробила психологически важную отметку в 7 юаней за доллар.