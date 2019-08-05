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11:33, 05 августа 2019

Китай временно запретил государственным компаниям закупать сельхозпродукцию в США

Китай временно запретил государственным компаниям закупать сельхозпродукцию в США, сообщает Bloomberg. Таким образом Пекин продемонстрировал жёсткую позицию в торговом споре с Вашингтоном, отмечает агентство.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на китайские товары. Они будут введены с 1 сентября. На фоне этих новостей курс юаня снизился на 1,3 процента. Китайская валюта впервые с 2008 года пробила психологически важную отметку в 7 юаней за доллар.



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