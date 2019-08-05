В Российской футбольной Премьер-Лиге сегодня завершается 4-й тур

Первые очки в чемпионате потерял «Зенит» из Санкт-Петербурга. Причем, на своем поле. «Краснодар», даже в преддверии старта в Лиге Чемпионов сумел навязать борьбу лидеру Первенства. Осечка «Зенита» заметно уплотнила расстановку команд в лидирующей группе. ЦСКА теперь отстает от питрецев на одно очко. «Ростов» – на два.

Первой нулевой ничьей в чемпионате пришлось ждать сравнительно долго. Однако в отчетном туре таких оказалось сразу две: старейшее московское дерби и матч между Сочи и Уфой обошлось без забитых голов.

Впрочем, для сочинцев это набранное очко оказалось первым в Премьер-Лиге.

Сегодня избавиться от досадного нолика постарается и ФК «Оренбург», который сыграет в Грозном против «Ахмата».