Любовь Соболь пришла в Пресненский суд, где должны арестовать новых фигурантов дела о московских беспорядках

Меру пресечения определит тот же суд, который в пятницу отправил в изолятор первую пятерку фигурантов. Доводы следователей защитникам и наблюдателям показались тогда неубедительными.

В отличии от прошлого заседания в суде сегодня меньше представителей СМИ. Федеральные телеканалы вовсе проигнорировали слушания. О новых обвиняемых в беспорядках известно не так много.

Левый активист из Нижнего Новгорода Владислав Барабанов арестован в прошлую субботу за несогласованную акцию. Вечером 3 августа его задержали сразу после выхода из спецприемника и увезли на допрос. В каких именно действиях Барабанова обнаружились признаки массовых беспорядков, не уточняется.

Столичного менеджера Сергея Абаничева следователи забрали после обысков у него дома. СК считает, что мужчина бросил банку в полицейского. По словам адвоката, Абаничев лишь бросил на асфальт бумажный стаканчик.

Обвинение против студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона не конкретизировано.Юношу задержали утром 3 августа. Всех троих доставили в суд они находятся в конвойном помещении

Следствие пока не установило организаторов беспорядков 27 июля.