Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпийские Игры в Токио, продемонстрировав невероятный характер в матче с командой Кореи.

Камбеков, под стать тому, что сотворили волейболистки сборной России, в истории немного. Наши горели команде Южной Кореи 0-2 по сетам и 18-22 в третьем, который мог стать последним.

И тут болельщики, заполнившие трибуны Калининградского Дворца спорта Янтарный, стали свидетелем настоящего спортивного чуда.

Наши вытащили третью партию. Затем уверенно взяли четвертый сет. Однако в пятом решающем уступали к техническому перерыву два очка. При счете 9-11 впору было хвататься за сердце. Олимпиада уплывала от нашей команды, несмотря на все усилия.

Но тут на подачу вышла 23-хлетняя Ирина Воронкова. И больше соперницы очков не набирали. Две атаки Ирины Королевой, самоотверженная игра в защите, эффектный удар Натальи Гончаровой. Проиграть такой матч Россия уже не могла

Добавим, что женская сборная России не пропустила ни одного финального турнира Олимпийских Игр.