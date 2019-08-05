Члены ОНК Москвы подали в суд на руководство СИЗО «Лефортово» за нарушение закона «Об общественном контроле»

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы подали в суд на руководство СИЗО «Лефортово» за нарушение закона «Об общественном контроле». В иске правозащитники указывают на то, что сотрудники СИЗО прервали их беседу с заключённым. Члены ОНК общались с Фахраджоном Нозимовым, фигурантом дела о попытке крушения поезда «Сапсан» в 2017 году, сообщает «Коммерсантъ». Менее двух недель назад аналогичный иск подали члены Петербургской ОНК против СИЗО «Кресты».