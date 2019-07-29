Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги на правительственных зданиях в знак траура по жертвам массовых убийств в Техасе и Огайо. В результате погибли 29 человек. По мнению Трампа, стрелявшие — психические нездоровые люди.

Гибель людей в результате стрельбы в США приведет к новой волне споров об ограничении свободного ношения оружия. Такое мнение высказал директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. По мнению Гарбузова, Соединенным Штатам следует изучить, как оружие попадает к психически неуравновешенным людям.