В интернете продаются базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек. Собеседник газеты, близкий к правоохранительным органам, утверждает, что с начала года только в Москве выявлено около сотни пострадавших клиентов Бинбанка, у которых похитили от 3 тысяч до ста тысяч рублей. По словам источника, от клиентов других крупных банков заявлений в позицию поступает гораздо меньше.