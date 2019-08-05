Япония выразила России протест из-за военных учений на острове Кунашир

Он входит в Курильскую гряду, на которую претендует Токио.

Протест Токио был направлен в Москву по дипломатическим каналам, рассказал генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга. По его словам, усиление российского военного присутствия «несовместимо с позицией нашей страны в отношении четырех северных островов». Заявление японского чиновника приводит «Интерфакс».

По данным издания The Sankei News, Россия заранее уведомила Японию об учениях, которые пройдут на Кунашире с 5 по 10 августа. При этом Москва не видит поводов для протестов со стороны Токио и по-прежнему считает Курильские острова своими.

Российская позиция заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй Мировой войны, и суверенитет над этой территорией оспариваться не может. В свою очередь, Япония ссылается на Трактат о торговле и границах, заключенный еще в середине XIX века. «Северные территории» страна считает оккупированными.

В начале августа Япония также выразила протеста в связи с визитом российского премьера Дмитрия Медведева на остров Итуруп.