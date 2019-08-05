В Люблинском суде столицы сегодня продолжатся слушания по делу «Нового величия»

На скамье подсудимых находятся восемь человек, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Суд сегодня, как ожидается, продолжит допрос свидетелей по делу. Ранее уже были заслушаны показания фигуранта дела Павла Ребровского, который сначала заключил досудебное соглашение, а затем дал показания в пользу обвиняемых. Затем выступил признавший вину Рустам Рустамов, которого следствие считает пособником «Нового величия».

По словам Ребровского, следствие угрожало завести на него дело о терроризме. В обмен на признательные показания ему пообещали дать условный срок. В итоге Ребровский все же получил два с половиной года колонии.

Обвинение утверждает, что молодые люди собирались устроить вооруженный переворот в России. Из тех, кто сейчас находится на скамье подсудимых, ни один не признал вину в организации экстремистского движения. Защита считает дело сфабрикованным и заявляет, что молодые люди стали жертвами провокации со стороны ФСБ.

Даты следующих заседаний уже определены – их назначили на 8, 13 и 16 августа.