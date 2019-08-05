Мария Шарапова возвращается на корты после очередной травмы

Сегодня экс-первая ракетка мира начнет выступление на турнире в Торонто.

Из-за травмы Шарапова пропустила весь грунтовый сезон, включая Ролан Гаррос, рассчитывая подготовиться в Уимблдону. Но и там у российской теннисистки не сложилось. В первом же круге Мария проиграла Полин Пармантье из Франции, не сумев завершить третий сет из-за болей в плече.

За время простоя Шарапова заметно опустилась в мировой табели о рангах и занимает там сейчас лишь 80-ю строчку. Впрочем, организаторы турнира в канадском Торонто дали титулованной спортсменке Уайлд Кад. Свой первый матч сегодня Мария проведет против Аннет Контавейт из Эстонии. Выступят в Канаде и другие наши теннисистки. Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова.

А также первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.

Тем временем завершился мужской турнир в Вашингтоне. В финале — россиянин Даниил Медведев и австралиец Ник Кирьос.