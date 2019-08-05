Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы после рассмотрения всех жалоб станет известен к 20 августа, заявил «Российской газете» председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его мнении. Многие не зарегистрированные кандидаты от оппозиции не стремились попасть в Мосгордуму. «Выборы в столичный парламент для них нужны, как способ обкатки технологий к выборах в Госдуму в 2021 году. Это своеобразная репетиция борьбы за отмену сбора подписей», — уверен глава Мосгоризбиркома.