Москва обвинила США и Германию во вмешательстве во внутренние дела России в связи с освещением акции 3 августа

МИД намерен направить официальные обращения, заявила представитель Министерства Мария Захарова. По её словам, пресс-секретарь посольства США публично комментировала итоги несанкционированного митинга и указывала на нарушение Конституции России. Также Захарова упомянула и посольство Франции. Захарова утверждает, что издание «Немецкая волна» публиковало на русском языке призыв к москвичам выходить на акцию протеста.

По оценкам МВД, в субботу на улицу вышли полторы тысячи человек, шестьсот задержаны. «ОВД-инфо» сообщает о том, что задержаны одна тысяча один человек, в том числе, более 50 несовершеннолетних.