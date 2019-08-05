Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения, к которому причастны сотрудники ФСБ

Преступники похитили 136 миллионов рублей, часть подозреваемых были задержаны ранее и признали вину.

Следствие считает организатором нападения бывшего сотрудника прокуратуры Константина Жарова, который получил 19 миллионов рублей за свою роль в преступлении. Подозреваемого задержали, когда он пришел в банк, чтобы забрать похищенные деньги из ячейки, рассказал ТАСС источник в силовых структурах. Сейчас Жаров находится под арестом. В 2016 году он уже был осужден по аналогичной статье о разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Тогда его приговорили к восьми годам, но после апелляции срок был сокращен и Жаров вышел на свободу в этом году.

Еще один новый подозреваемый – Борис Караматов – скрылся от следствия и был объявлен в розыск. По версии следствия, именно он убедил владельца похищенных денег привезти их в банк «Металлург», где на него и напали преступники. Среди других участников преступной группы были сотрудники спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также управления «К».

В Московском гарнизонном военном суде сегодня пройдет заседание, на котором будет решен вопрос о продлении меры пресечения фигурантам дела.