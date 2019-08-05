Более двухсот авиарейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за забастовки. В ней участвуют, в том числе, авиадиспетчеры. Отменены рейсы в основном местных авиакомпаний. Самолёт Аэрофлота вылетел в Москву по расписанию, сообщает ТАСС.



Протесты угрожают национальному суверенитету, заявила глава администрации Гонконга Керри Лэм. По её словам, власти отказались от поправок в закону об экстрадиции, однако не могут выполнить другие требования демонстрантов, в частности, амнистировать арестованных участников протестных акций.