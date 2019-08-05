Вашингтон обеспокоен намерением турецкой армии провести новую операцию на территории Сирии и считает подобные действия неприемлемыми, заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортегус. Она подчеркнула, что США продолжает интенсивные дискуссии с Турцией о зоне безопасности. Любые не согласованные военные операции подорвут этот общий интерес.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия проведёт операцию в Сирии восточнее Евфрата. Анкара оповестила об этом Россию и США. Когда начнётся операция, Эрдоган не уточнил.