Япония хотела бы организовать визит премьер-министра Синдзо Абэ в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя главы кабинета. Он пояснил, что лидерам Японии и России необходимо поговорить напрямую из-за проблем, возникших между двумя странами. О чём конкретно идёт речь, не уточняется, однако заявление сделано через несколько дней после того, как премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Курильские острова. МИД Японии назвал это оскорблением чувств народа и заявил протест Москве.