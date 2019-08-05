Цены на нефть эталонных марок возобновили падение из-за угрозы торговой войны между США и Китаем

Brent стоит 61 доллар 17 центов за баррель.

Президент США Дональд Трамп в выходные заявил о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, если не будет прогресса на торговых переговорах с Пекином.

Китайская национальная валюта на этом фоне подешевела на 1,3%. Один доллар сейчас стоит 7 юаней. При этом китайский Центробанк подтвердил, что будет поддерживать стабильность юаня, сообщает агентство Синьхуа.