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08:04, 05 августа 2019

Число отмененных авиарейсов в Гонконге возросло до 200

К масштабной антиправительственной забастовке присоединились в том числе и авиадиспетчеры – треть от общей численности персонала – передает радиостанция RTHK. Кроме того нарушено движение скоростных поездов.

Протесты в специальном административном районе Китая не стихают уже несколько месяцев. Они были начались после планов властей принять закон об экстрадиции подозреваемых на материк. Позже от этой инициативы отказались, но уличная активность не прекратилась.



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