Международная правозащитная организация «Агора» подаст иск из-за отключения интернета в центре Москвы во время акции

Международная правозащитная организация «Агора» планирует подать иск из-за отключения интернета в центре Москвы во время акции оппозиции. Сотовые операторы отрицают это, объясняя сбой техническими неполадками.

Специалист по кибербезопасности Александр Литреев считает, что отключение связи в центре Москвы в субботу было запланированным. Иск, который планирует подавать «Агора», вполне обоснованное решение, считает эксперт.