В Люблинском суде столицы сегодня продолжатся слушания по делу «Нового величия»

На скамье подсудимых находятся восемь человек, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Глава движения «За права человека» Лев Пономарёв считает, что «Новое величие — дело сфабрикованное ФСБ». Правозащитник в интервью «Эху» высказал надежду, что уголовное дело против «Нового величия» будет прекращено.

Обвинение утверждает, что молодые люди собирались устроить вооруженный переворот в России. Из тех, кто сейчас находится на скамье подсудимых, ни один не признал вину в организации экстремистского движения.