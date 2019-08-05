США собираются предотвратить новую военную операцию Турции в Сирии

О намерении ввести войска на восточный берег Евфрата президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил накануне – по его словам, это произойдет в ближайшее время.

Госдеп США выразил беспокойство по поводу намерении армии Турции провести операцию восточнее Евфрата. Представители ведомства призвали Анкару работать «над совместным подходом» вместо односторонних действий, передает ТАСС. По данным The Washington Post, сегодня делегация американского Минобороны встретится с руководством Турции, чтобы попытаться остановить ввод войск. Предложение США заключается в создании демилитаризованной зоны глубиной примерно в 14 километров к югу от сирийско-турецкой границы. Турция с такими параметрами не согласна – страна настаивает, чтобы глубина демилитаризованной зоны была не меньше 32 километров, а турецкие военные контролировали ее в одиночку.

О планах провести новую военную операцию Анкара объявила накануне. Сейчас территория к востоку от Евфрата контролируется отрядами курдов, которых поддерживают США.

Турция считает «Отряды народной самообороны» курдов террористической организацией. В случае ввода войск это будет уже третье турецкой вторжение в Сирию с начала конфликта.