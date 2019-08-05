Япония намерена создать космическое подразделение сил самообороны

О планах военных пишет газета «Иомиури». По сведениям издания, в отряд, который появится уже в следующем году, войдут 70 специалистов, прошедших соответствующую подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований, а также в Вооруженных силах США.

Основной задачей структуры станет наблюдение за космическим пространством и противодействие возможным атакам со стороны спутников других стран, а также предотвращение столкновения японских аппаратов с космическим мусором.