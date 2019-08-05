Выборы президента Белоруссии с большой вероятностью пройдут в конце следующего лета

Предполагаемую дату назвала глава Центризбиркома страны Лидия Ермошина – передает «Общенациональное телевидение». Она отметила, что оптимально было бы сделать это ранней весной, однако в ноябре, меньше чем за полгода до этого, в республике пройдут досрочные выборы в парламент.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на очередном голосовании за президента Белоруссии, ранее говорил действующий лидер Александр Лукашенко. Он занимает пост главы государства с 1994 года.