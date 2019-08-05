США обеспокоены намерением Турции провести новую операцию на территории Сирии

Это особенно тревожно, когда поблизости вторжения могут находиться американские военные – отметила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортэгус – ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что Вашингтон продолжает интенсивные дискуссии с Анкарой по поводу создания зоны безопасности на сирийско-турецкой границе.

Территория восточнее Евфрата, на которой, по словам Рэджепа Эрдогана, будет проведена военная операция, находится под контролем курдских отрядов самообороны, которые поддерживает США. О сроках начала вторжения турецкий президент ничего говорить не стал.