Мария Шарапова возвращается на корты после очередной травмы

Сегодня экс-первая ракетка мира начнет выступление на турнире в Торонто.

Из-за травмы Шарапова пропустила весь грунтовый сезлн, включая Ролан Гаррос, рассчитывая подготовиться в Уимблдону. Но и там у российской теннисистки не сложилось. В перовм же круге Маша проиграла Полин Пармантье из Франции, не сумев завершить третий сет из-за болей в плече.

За время простоя Шарапова заметно опустилась в Мировой табели о рангах и занимает там сейчас лишь 80-ю строчку. Впрочем, организаторы турнира в канадском Торонто дали титулованной спортсменке Уайлд Кад. Свой первый матч сеголдня Мария проведет против Аннет Контавейт из Эстонии. Выступят в Канаде и другие наши теннисистки. Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова. А также Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.

Тем временем завершился мужской турнир в Вашинтоне. В финале — россиянин Даниил Медведев проиграл австралийцу Нику Кирьосу.