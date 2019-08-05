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07:04, 05 августа 2019

Очередные антиправительственные протесты в Гонконге вызвали транспортный хаос

Нарушена работа аэропорта и частично железнодорожное сообщение. В эти выходные полиция арестовала более 20 человек, в общей сложности задержано около полусотни протестующих.
Протесты в Гонконге не утихают с июня. Люди сначала выражали недовольство по поводу предложенных властями изменений в закон об экстрадиции в материковый Китай.

Протесты постепенно переросли в акции с требованием демократических реформ и сохранения автономии от Китая. В минувшие выходные недовольство людей перекинулось из центральной части Гонконга в спальне районы. В одном из них произошли столкновения между активистами и полицией, сообщает ТАСС.

Сторонники демократических реформ перекрывали трассы, возводили баррикады, осаждали полицейские участки, забрасывая их камнями и яйцами. Силовики применили слезоточивый газ и дубинки. Противники властей обещали продолжать акции до тех пор, пока их требования не будут выполнены.
Протесты резко замедлили рост ВВП Гонконга.



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