Очередные антиправительственные протесты в Гонконге вызвали транспортный хаос

Нарушена работа аэропорта и частично железнодорожное сообщение. В эти выходные полиция арестовала более 20 человек, в общей сложности задержано около полусотни протестующих.

Протесты в Гонконге не утихают с июня. Люди сначала выражали недовольство по поводу предложенных властями изменений в закон об экстрадиции в материковый Китай.

Протесты постепенно переросли в акции с требованием демократических реформ и сохранения автономии от Китая. В минувшие выходные недовольство людей перекинулось из центральной части Гонконга в спальне районы. В одном из них произошли столкновения между активистами и полицией, сообщает ТАСС.

Сторонники демократических реформ перекрывали трассы, возводили баррикады, осаждали полицейские участки, забрасывая их камнями и яйцами. Силовики применили слезоточивый газ и дубинки. Противники властей обещали продолжать акции до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Протесты резко замедлили рост ВВП Гонконга.