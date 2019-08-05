Британский профсоюз перенес забастовку в лондонском аэропорту Хитроу на один день

Решение отложить стачку было принято для того, чтобы продолжить переговоры с руководством воздушной гавани о повышении зарплат.

Первоначально забастовка должна была начаться сегодня в полночь. В ней собирались принять участие 2,5 тысячи человек, в том числе сотрудники службы безопасности, а также пожарные и инженеры.

Члены профсоюза ранее отвергли предложение о повышении зарплаты на 7 процентов, назвав его слишком маленьким.

Из-за угрозы стачки было отменено почти 180 рейсов, однако теперь, когда переговоры продолжатся, часть перелетов снова внесена в расписание.