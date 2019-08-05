В уголовном деле о разбое, возбужденном в отношении сотрудников ФСБ, появились еще два фигуранта

Один из них – экс-сотрудник прокуратуры и предполагаемый организатор нападения Константин Жаров – арестован. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах. Другой скрылся от следствия и объявлен в розыск.

Ранее сообщалось о семи фигурантах дела, которые под видом оперативных мероприятий совершили нападение на банк «Металлург» где похитили более 130 миллионов рублей. Ряд подозреваемых, согласно материалам следствия, скрывается на Кавказе, их число пока не установлено. Среди уже задержанных есть сотрудники разных подразделений ФСБ.