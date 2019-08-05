Лишь около 12 процентов россиян получают в месяц более 75 тысяч рублей

Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Рейтинг». Высокая доля работников с соответствующим уровнем заработной платы занята в отраслях «IT, связь и массовые коммуникации», а также «Профессиональная, научная и техническая деятельность».

Зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц получают люди занятые в основном в сферах легкой промышленности, образовании, сельском хозяйстве и туризме. Такой заработок, как правило, встречается у низкоквалифицированных рабочих, которых в этих отраслях занято достаточно много – говорится в исследовании.