Российское посольство обвинило британскую прессу в нарушении принципа беспристрастности

Поводом для этого стало то, что СМИ Соединенного Королевства освещают митинги в Москве. Как говорится в сообщении диппредставительства, это заставляет задуматься об их заинтересованности в расшатывании внутриполитической ситуации в России.

В посольстве напомнили о жестком британском законодательстве по отношению к организаторам массовых беспорядков и оценили недавние акции в Москве, как не имеющие ничего общего с демократией и свободой выражения мнения.

На митингах, прошедших в прошлую и позапрошлую субботы суммарно было задержано почти 2,5 тысяч человек.