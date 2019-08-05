Мексика может запросить экстрадицию стрелка из американского штата Техас

Министр иностранных дел Марсело Эбрард сказал, что страна может возбудить дело о терроризме из-за гибели своих граждан в ходе позавчерашнего нападения.

Жертвами атаки, которая произошла в торговом центре в городе Эль-Пасо, стали 20 человек.

Среди них шестеро мексиканцев. После задержания стрелка – 21-летнего американца Патрика Крузиуса – правоохранители проверяют предполагаемый манифест преступника, ранее опубликованный в соцсетях. В нем автор выступает против мигрантов. Прокуратура назвала это дело «внутренним терроризмом» и будет добиваться смертной казни для преступника.