Очередной танкер, захваченный Стражей исламской революции в Персидском заливе, принадлежит Ираку

Судно обвиняется в контрабанде топлива – сообщает агентство IRNA со ссылкой на иранских военных. Впрочем, в Багдаде отрицают, что корабль принадлежит ближневосточной республике. Танкер был задержан еще на прошлой неделе, однако известно об этом стало лишь накануне. Груз конфискован, экипаж задержан.

В прошлом месяце Тегеран захватил британский танкер Stena Impero по обвинению в нарушении международных правил. Западные страны не исключили, что эти действия стали местью за задержание властями Гибралтара иранское судна за две недели до этого.