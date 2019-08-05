17 человек стали жертвами взрыва в Каире, более 30 пострадали

Уточненные данные приводит Министерство здравоохранения Египта. Известно, что ЧП произошло неподалеку от Института рака. Первоначально сообщалось о взрыве кислородного баллона внутри учреждение, однако в МВД утверждают, что он раздался неподалеку, на дороге из-за ДТП. Якобы один из водителей выехал на встречную полосу, в результате чего несколько машин столкнулись.

Местная пресса уточняет, что пока не поступало никакой информации о том, что авария могла быть умышленной и рассматриваться как теракт.