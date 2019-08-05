В Чехии и Словакии стартует традиционный турнир для юниорских сборных по хоккею

«Мемориал Ивана Глинки», «Кубок Наций», «Тихоокеанский Кубок» — как только не назывался турнир для хоккеистов не старше 18 лет. И хотя соревнования проводятся не под эгидой Международной Федерации хоккея, организаторам удается проводить турнир ежегодно начиная аж с 91-го года прошлого столетия.

Обычно триумфатором на нём становится сборная Канады, а вот Российские хоккеситы последний раз выигрывала золото в 1995 году.

Участие в соревнованиях принимают 8 команд, разделенных на две группы.

Российские юниоры сыграют на этой стадии со сверстниками из Швеции, Словакии и США. Именно с американскими хоккеистами наша команда и проведет сегодня свой стартовый матч на турнире.

Добавим, что год назад российская команда заняла на турнире 3-е место. А победили канадцы.