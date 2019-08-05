Дональд Трамп поручил приспустить флаги на правительственных зданиях в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо

Распоряжение президента также коснулось военных постов и американских посольств за рубежом.

Всего жертвами двух нападений в штатах, произошедших одно за другим в течение нескольких часов стали 30 человек, еще более 50 пострадали. Мотивы стрелка в Огайо по-прежнему выясняются, дело об атаке на торговый центр в техасском Эль-Пасо квалифицировали как «внутренний терроризм». В последнем случае среди погибших оказалось немало граждан Мексики, в связи с чем президент Лопес Обрадор призвал обеспечить все условия для защиты соотечественников на территории США.