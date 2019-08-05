Студенты Высшей школы экономики сегодня начнут ежедневные одиночные пикеты в поддержку Егора Жукова

Студент вуза был арестован по делу о массовых беспорядках на акции в Москве в позапрошлую субботу. Как рассказал сайту «МБХ-Медиа» один из координаторов акции выпускник ВШЭ Роман Киселев, пикеты у здания столичного МВД на Петровке, 38 планируется проводить с 12 до 22 часов. По его словам, пикет – единственный способ не быть задержанным и донести свое сообщение.

Обвинения в массовых беспорядках помимо Жукова предъявлены еще восьми фигурантам. Почти все они уже арестованы.