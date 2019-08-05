Министра образования Румынии уволили из-за ее комментария об изнасилованной и убитой девушке

Об этом решении в фейсбуке написала премьер-министр страны Виорика Дэнчиле.

Речь идет о преступлении, совершенном в конце июля. 15-летнюю школьницу, ехавшую автостопом, похитил водитель попутной машины. Несмотря на то, что жертва несколько раз звонила в службу спасения, правоохранители приехали на вызов лишь спустя почти 20 часов, когда она уже была мертва.

После этого уже экс-министр образования Екатерина Андронеску сказала, что девушку учили не садиться в машины к незнакомым людям. Эти слова вызвали общественный резонанс.