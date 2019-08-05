Более ста авиарейсов отменены в Гонконге на фоне всеобщей антиправительственной забастовки

Стачка частично парализовала и железнодорожное движение – сообщает Рейтер. Протесты в специальном административном районе Китая не стихают уже несколько месяцев. Изначально они были спровоцированы законопроектом об экстрадиции подозреваемых на материк, однако даже после отказа местных властей от инициативы, уличная активность не прекратилась. Теперь демонстранты требуют отставки главы Гонконга Кэрри Лам.

В связи с этим государственное информагентство Синьхуа опубликовало обращение центрального правительства, которое «не намерено сидеть сложа руки» и позволять ситуации с протестами в Гонконге продолжаться.