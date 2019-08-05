США попытаются уговорить Турцию не проводить новую военную операцию в Сирии

Как пишет газета The Washington Post, Делегация Министерства обороны Соединенных Штатов для этого сегодня встретится с представителями Анкары. В ходе переговоров Турции предложат создать и совместно патрулировать демилитаризованную зону на сирийской границе, на которой не будет курдских укреплений.

Отмечается, однако, что такие параметры Анкара отвергает, настаивая на гораздо более глубокой «безопасной зоне», в которой будут располагаться только турецкий контингент. Как ранее сказал президент Реджеп Эрдоган, в ходе новой операции войска будут направлены в контролируемый курдами район к востоку от Евфрата.