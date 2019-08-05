В Карелии суд сегодня пересмотрит оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере

На скамье подсудимых в Петрозаводске окажутся два фигуранта – временная глава регионального Роспотребнадзора Людмила Котович и экс-руководитель одного из управлений ведомства Алексей Коваленко.

Трагедия произошла три года назад. Воспитанников оздоровительного лагеря, вышедших на лодках в поход, застал шторм. В результате ЧП 14 детей погибли. Экс-директор лагеря и ее бывший заместитель получили по 9,5 лет колонии.