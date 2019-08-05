«Аэрофлот» отменил ближайшие рейсы в лондонский аэропорт Хитроу из-за угрозы забастовки в британской воздушной гавани
Как говорится на сайте перевозчика, в эти дни пассажиров будут доставлять в другой аэропорт — Гатвик. Это объясняется стачкой, которую планировали провести сотрудники Хитроу.
Позже британский профсоюз перенес забастовку на один день. Это решение было принято для того, чтобы продолжить переговоры с руководством воздушной гавани о повышении зарплат. Несмотря на временную нормализацию ситуации, часть рейсов все же была перенесена.