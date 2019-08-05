Прокуратура в США будет добиваться смертной казни для мужчины, напавшего на торговый центр в Техасе

Жертвами стрелка стали 20 человек, еще более 20 пострадали. Прокурор Джон Бэш отметил, что случившееся рассматривается как «внутренний терроризм» — его слова приводит телеканал CNN.

Сам подозреваемый – 21-летний Патрик Крузиус – задержан. Ранее в соцсетях был опубликован предполагаемый манифест преступника, в котором он выступает против мигрантов.

В связи с нападением в Техасе, а также произошедшей через несколько часов стрельбой в штате Огайо – там жертвами стали 10 человек – на правительственных зданиях будут приспущены государственные флаги.