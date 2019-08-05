В российском МИДе обвинили Германию и США во вмешательстве во внутренние дела страны

Это связано с публикациями дипломатических ведомств и прессы в этих государствах, касательно прошедших акций за свободные выборы в Москве. В частности, американское посольство опубликовало маршрут хождений протестующих по Бульварному кольцу – пояснила в эфире федерального телевидения пресс-секретарь МИД Мария Захарова, а немецкая газета Deutsche Welle, призвала жителей российской столицы выходить на акции протеста. В связи с этим министерство намерено направить властям этих стран официальные обращения.

На двух акциях в центре Москвы, по данным сайта «ОВД-Инфо» суммарно было задержано почти 2,5 тысячи человек.