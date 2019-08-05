Генеральный директор крупнейшего британского банка HSBC ушел в отставку

Место Джона Флина временно займет Ноэль Куинн – сообщается на сайте кредитной организации. О причинах кадровой перестановки ничего не говорится, кроме того, что она произошла «по взаимной договоренности с правлением».

HSBC – один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Штат группы, образованной в 1990 году, составляет почти 240 тысяч человек. По состоянию на эту весну в управлении организации находились активы на сумму превышающую 2,5 триллиона долларов.