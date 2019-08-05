Дело об угрозах детям силовиков в Росгвардии назвали уроком

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин в интервью РИА Новости отметил, что уголовное преследование в таком случае является необходимым.

Задержанный житель Подмосковья Владислав Синица, по данным следствия, опубликовал в соцсетях пост, содержащий призывы к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. Мужчине предъявлено обвинение в экстремизме.

О деле в отношении Синицы стало известно на фоне очередной акции за свободные выборы, которая прошла в Москве в субботу. На ней, по подсчетам сайта «ОВД-Инфо задержали более тысячи человек.