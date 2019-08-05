Турция намерена провести новую военную операцию в Сирии

Войска будут направлены в контролируемый курдами район к востоку от Евфрата. Об этом сказал президент Реджеп Эрдоган – его слова приводит Рейтер. Он добавил, что Москва и Вашингтон уведомлены о планах Анкары, однако деталей вторжения не привел. Это будет третья военная операция Турции в Сирии с начала вооруженного конфликта в стране.

Ранее Турция обвинила США в замедлении процесса создания зоны безопасности на сирийской границе и потребовала разорвать отношения с курдскими «Отрядами народной самообороны».