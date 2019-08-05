В Новосибирске сегодня проведут митинг против повышения сверх нормы тарифов ЖКХ

Власти не дали людям собраться в центре города.

Люди потребуют снизить тарифы на ЖКХ. С июля стоимость коммунальных услуг в Новосибирске выросла более чем на 7 процентов. Такой приказ издал региональный департамент по тарифам. Тепло и горячая вода подорожали почти до 1400 рублей. Устроители митинга подчёркивают: тариф изначально должен был вырасти только на 3 процента. Решение о повышении сверх запланированной стоимости коммунальных тарифов как пишет taiga-info, было принято по представлению Федеральной антимонопольной службы. Она согласилась с требованиями Сибирской генерирующей компании. Там посчитали, что экономически обоснованный тариф на тепло должен быть выше ранее установленных пределов. Жители Новосибирска не согласны. Другой темой митинга станут масштабные пожары в Сибири. Митингующие обратят внимание властей на миллионы гектаров горящей тайги, которую не хотят тушить. Первоначально люди хотели собраться на площади Ленина в центре Новосибирска. Однако мэрия отказала под предлогом культурно-просветительского мероприятия. Акцию пришлось перенести в сквер подальше от центра.

Митинг с аналогичными требованиями планируют устроить в Новосибирске и завтра.