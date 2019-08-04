Скончался певец Вилли Токарев

Ему было 84. Он умер в Москве от онкологического заболевания, — сообщили радиостанции «Эхо Москвы» его родственники. Вилли Токарев родился в Советском Союзе. В 1974-ом году эмигрировал в США, где со временем получил американское гражданство и записал около двадцати альбомов. В эфире «Эха Москвы» Вилли Токарев отметил, что самое сложное решение в его жизни – это как раз эмиграция.

В начале девяностых Вилли Токарев вернулся в Москву. Место и время похорон пока неизвестны.